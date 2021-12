HSBC et IBM en mode hybride

(Boursier.com) — HSBC et IBM ont annoncé aujourd'hui le test réussi d'une capacité avancée de règlement via des tokens et des wallets numériques entre deux monnaies numériques de banques centrales (CBDC) dans un environnement Cloud hybride.

Plusieurs initiatives précédentes ont démontré la capacité à utiliser des CBDC pour le règlement des titres et/ou le paiement en devises.

L'expérimentation, qui a été conçue et mise en oeuvre sur une période de quatre mois, a été exécutée avec succès sur plusieurs registres à l'appui d'un scénario transactionnel multi-actifs complexe.

L'expérience a permis de tester avec succès un cycle de vie transactionnel de bout en bout couvrant les CBDC (émission et attribution), les eBonds (règlement-livraison à travers l'émission primaire, le marché secondaire et les paiements de coupons), et les devises étrangères (tarification et paiement contre règlement). Les travaux ont été menées dans un environnement Cloud hybride intégrant des Clouds publics et privés. Les registres distribués basés sur Hyperledger Fabric d'IBM et Corda de R3 ont été intégrés à l'aide de l'outil d'interopérabilité Weaver d'IBM Research.

Le projet a été initié par la Banque de France - leader parmi les banques centrales pour l'étendue de ses expérimentations relatives aux CDBC - dans le cadre d'un programme à plusieurs volets visant à explorer le potentiel de l'euro numérique. HSBC, l'une des plus grandes banques de change au monde, et IBM, un fournisseur de premier plan de services de conseil et de technologie pour le secteur des services financiers, ont été choisis parmi un ensemble de candidats financiers et technologiques très réputés.

Mark Williamson, Managing Director GFX eRisk, Partnerships & Propositions chez HSBC, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés par la Banque de France pour mener cette expérimentation passionnante. Notre collaboration avec IBM dans le cadre de cette initiative a permis de franchir une étape importante dans la rationalisation des processus de règlement des titres et des devises DVP1 et PVP2 de bout en bout. L'interopérabilité entre les différentes DLT3 et les différentes technologies était essentielle pour démontrer comment gagner du temps, réduire le risque de marché et améliorer la sécurité des transactions entre les banques centrales, les banques commerciales et, en fin de compte, nos clients dans le monde entier."