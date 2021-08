HSBC en très grande forme

(Boursier.com) — HSBC progresse de 1,5% ce matin en bourse, après l'annonce d'une flambée des bénéfices, d'un dividende intermédiaire et de l'annulation de 300 millions de dollars de provisions. Le bénéfice du second trimestre avant imposition a plus que quadruplé à 5,1 milliards de dollars. Le groupe a bénéficié de l'amélioration des conditions économiques mondiales et poursuit ses annulations de provisions effectuées auparavant pour couvrir les pertes de crédit durant la période la plus dure de la crise sanitaire. Ainsi, le groupe a largement dépassé le consensus de profit sur le trimestre clos, malgré le repli des revenus. Les revenus du trimestre ont été de 12,6 milliards de dollars, contre 13,1 milliards un an avant. La banque a par ailleurs renforcé ses investissements, notamment en Asie avec un plan de 6 milliards dans la gestion de fortune. Sur l'ensemble du premier semestre, le bénéfice net s'est envolé de près de 150% à 10,8 milliards de dollars. Pour le second trimestre, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a été de 3,4 milliards, contre 192 millions un an avant.