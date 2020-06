HSBC : compte bien supprimer 35.000 emplois

HSBC : compte bien supprimer 35.000 emplois









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La parenthèse liée à la pandémie de coronavirus est terminée chez HSBC. La restructuration drastique du géant bancaire va en effet repartir de l'avant après avoir été stoppée net par la crise sanitaire. Selon un mémo interne vu par 'Reuters', HSBC compte bien éliminer plus de 35.000 emplois à moyen terme. La banque maintiendra également un gel sur presque tous les recrutements externes, précise le directeur général, Noel Quinn, dans ce document envoyé aux 235.000 employés de la banque dans le monde. "Nous ne pouvions suspendre les suppressions d'emplois indéfiniment - la question était toujours de savoir 'non pas si, mais quand'".

En mars, HSBC avait suspendu ce plan de départ, estimant que les circonstances extraordinaires liées à la pandémie de Covid-19 faisaient qu'il aurait été erroné de pousser le personnel à partir. Mais l'établissement financier doit désormais passer à l'action alors que ses bénéfices fondent et "que les prévisions économiques indiquent que la période à venir sera difficile".

Dans le cadre de ce plan de restructuration annoncé pour la première fois en février, HSBC a déclaré qu'il fusionnerait ses activités de banque privée et de gestion de patrimoine, réduirait ses activités de trading actions en Europe et son réseau de détail aux États-Unis, dans le but de réduire ses coûts de 4,5 milliards de dollars. "La réalité est que les mesures et le changement que nous avons annoncés en février sont encore plus nécessaires aujourd'hui", affirme M.Quinn.