HSBC choisit de nouveau JLL pour renouveler son contrat mondial de facility management jusqu'en 2024

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — JLL vient d'être reconduit comme prestataire mondial de services de facility management (FM) du groupe de services bancaires et financiers HSBC jusqu'en 2024. Le contrat porte sur l'ensemble du parc immobilier mondial du groupe, soit 4.000 sites. Il s'agit du 2ème renouvellement de l'accord initial signé en 2013 pour cinq ans. Il constitue le plus important contrat d'externalisation en 'facility management' au monde dans le secteur des services financiers.

"Les entreprises prennent conscience que les lieux de travail et les parcs immobiliers peuvent servir des objectifs économiques plus larges. Le facility management devient à ce titre un vrai levier pour l'entreprise. Nous sommes donc ravis d'accompagner le groupe HSBC dans la gestion des risques et la mise en place de synergies, au service de sa stratégie et de ses objectifs de viabilité opérationnelle" explique Neil Murray, Global CEO Corporate Solutions de JLL.