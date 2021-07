HRS : varie peu

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — HRS recule de 0,2% ce mardi à 27,15 euros en bourse de Paris. Lors du conseil d'administration, le concepteur et fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène a annoncé la nomination d'Adamo Screnci, en qualité de Directeur Général Délégué de la société, qu'il rejoindra le 1er septembre 2021. Diplômé de l'Institut National Polytechnique de Grenoble et de l'INSEAD, Adamo Screnci occupa plusieurs postes de direction avant de rejoindre Air Liquide en 2000, où son intérêt pour l'hydrogène se matérialise, il y fut nommé Vice-président Ventes et Marketing et membre du CODIR de la Division des Techniques Avancées.

Convaincu de l'importance du rôle de l'hydrogène dans la construction d'un monde décarboné, il rejoint McPhy dès ses débuts en 2009. Il participera à toutes les phases de la vie d'une start-up, jusqu'à en devenir Directeur Général Délégué en 2015. Il rejoint ensuite le groupe allemand thyssenkrupp en 2017, en tant que Responsable du développement commercial mondial Hydrogène vert et chimie verte, pour en faire un acteur incontournable du marché de l'hydrogène et de la chimie décarbonée. En 2020, il prend la direction de la division Hydrogène de TotalEnergies, menant à bien de nombreux projets aux côtés des plus grands acteurs de la filière, avant de rejoindre HRS.

"La structure managériale d'HRS est désormais bien étoffée, et se renforce à travers un profil de grande qualité, qui apportera son expérience, ses compétences et son réseau. Nos prévisions et notre objectif de cours seront affinés après la publication des comptes annuels (clôture fin juin, CA publié le 22 juillet)" commente Portzamparc qui conseille de se 'Renforcer' en visant un objectif de cours de 36,6 euros.