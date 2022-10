HRS va collaborer avec Philippe Starck

(Boursier.com) — Lors du Mondial de l'automobile à Paris, HRS a annoncé son intention de collaborer avec le designer Philippe Starck. Dans les prochains mois, cette collaboration inédite permettra à HRS de proposer de nouvelles stations hydrogène plus aptes à répondre aux enjeux croissants de la mobilité décarbonée et de l'harmonie dans la ville du futur. Avec ce partenariat avec le pionnier français du design industriel, HRS entend renforcer l'attractivité de ses solutions en combinant excellence industrielle, technique et esthétique.

Impliqué de longue date dans toutes les formes de mobilité intelligente, Philippe Starck mettra son expertise et son imaginaire au service de l'un des fleurons français des mobilités propres et durables.