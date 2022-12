HRS : une nouvelle commande saluée

(Boursier.com) — HRS monte de 0,8% à 21 euros, alors que le concepteur et fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène annonce avoir été retenu pour la fourniture, l'installation et la maintenance d'une station de ravitaillement en hydrogène 330 kg/jour pour une agglomération française. La mise en service est prévue en 2023. HRS assurera la conception, la fourniture et l'installation d'une station d'avitaillement spécifique à l'appel d'offre de l'agglomération, pour un montant total d'environ 3 ME.

Cette station qui distribuera de l'hydrogène, associée à plusieurs stockages, aura notamment la capacité de ravitailler simultanément une flotte de bus à hydrogène. Ce nouveau succès pour HRS en France conforte la société dans sa position de leader français des stations de ravitaillement en hydrogène.

"Avec ce contrat, le groupe a déjà sécurisé 62 stations (5 installées + 57 en commandes) sur son objectif de 100 d'ici juin 2025 et le pipeline (plus de 1 MdE) incite à l'optimisme" commente Portzamparc qui vise un cours de 30,40 euros en restant à l'achat sur le dossier.