HRS : une IPO digne du Nasdaq

HRS : une IPO digne du Nasdaq









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Des airs de Nasdaq... L'introduction en bourse de HRS est une véritable réussite et les investisseurs ne s'y trompent pas. Pour son premier jour de cotation, le titre de la société spécialisée dans les stations de recharge en hydrogène s'envole de 33% à 33,6 euros, bien au-dessus de son cours d'introduction fixé à 25,30 euros. Les volumes sont également au rendez-vous avec plus d'un million de pièces négociées à la mi-journée, soit près de 7% du capital !

HRS, qui pèse désormais plus de 500 ME, a réalisé la plus importante levée de fonds sur Euronext Growth en récoltant 84,6 ME. Un montant qui pourra être porté à 97,3 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Les particuliers qui auront suivi notre conseil, et pu être servis compte tenu de la très forte demande, ont de quoi être satisfaits des premiers pas boursiers de HRS.