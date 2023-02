HRS : une commande qui en appelle d'autres ?

(Boursier.com) — HRS monte de 2,3% ce mercredi à 28,45 euros, alors que le concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène a annoncé avoir reçu une commande ferme de Plug Power Inc pour 4 stations de ravitaillement en hydrogène spécifiques pour des déploiements européens et avoir signé en une LOI en vue de fournir et installer potentiellement 10 stations de ravitaillement en hydrogène supplémentaires au cours des 12 à 24 prochains mois.

Plug est la première entreprise au monde à avoir développé un marché commercial pour les piles à combustible, avec plus de 60.000 unités actuellement en service, accumulant plus d'un milliard d'heures de fonctionnement. Plug s'est considérablement étendu en Europe au cours des deux dernières années, déployant plusieurs nouveaux sites clients dans le domaine de la manutention. Grâce à ses plans de développement ambitieux, Plug ouvrira plus de nouveaux sites au cours des 12 prochains mois qu'au cours des sept dernières années.

"Ces premières stations "simplifiées" (pas de froid, pas de borne) devraient générer selon nous un CA de 2,5ME pour les commandes fermes et de 6 ME pour les 10 suivantes", commente Portzamparc. D'autres développements commerciaux sont également possibles entre les deux sociétés, notamment sur des stations de tailles plus importantes, poursuit l'analyste. "Plug Power, centré à la base sur les États-Unis, veut accélérer son développement en Europe et s'entoure de partenaires de référence comme HRS. En plus d'être une très belle référence auprès d'un acteur reconnu, ce contrat pourrait en appeler d'autres et recèle ainsi un potentiel important pour HRS" conclut Portzamparc qui vise un cours de 30,60 euros en restant acheteur sur le dossier.