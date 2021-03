HRS : une commande émanant de Total

HRS : une commande émanant de Total









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — HRS a reçu une première commande de la part de Total Marketing France, filiale de Total, pour fournir et installer une station de ravitaillement en hydrogène bi-pression sur le site d'un de ses clients.

Cette station de 200 kg/jour, au design spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des équipes de Total, permettra de ravitailler simultanément tout type de véhicules grâce à son système à débit élevé bi-pression (deux pressions de distribution : 350 et 700 bars). Elle disposera notamment d'une capacité de stockage d'hydrogène étendue de 190 kg et sera conçue pour être facilement démontable et transportable, pour être ensuite rapidement installée de nouveau sur d'autres sites, ce qui constituera une première en Europe.

La station sera livrée et mise en service dans un délai court, au plus tard en juin 2021.