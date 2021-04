HRS : une commande dans l'hydrogène vert dans le Morbihan pour alimenter un site Michelin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène a reçu la commande d'une station de rechargement en hydrogène et de l'installation de l'infrastructure de tuyauterie reliant l'électrolyseur aux différents usages industriels et de mobilité. Cette commande se fait dans le cadre du projet HYGO Vannes visant à développer l'usage de l'Hydrogène vert dans le Morbihan en Bretagne.

La société HyGO (constituée de la SEM de Morbihan Energies et d'ENGIE Solutions) va, au travers de cet investissement, alimenter en hydrogène vert le site de Michelin et la station de ravitaillement en hydrogène de Vannes dans le Morbihan. L'objectif est ainsi de produire jusqu'à 300 kg/jour d'hydrogène vert par électrolyse afin :

- d'alimenter une station grand public de distribution d'hydrogène vert pour véhicules légers et poids lourds. La station sera installée en bordure de l'usine Michelin, ZI du Prat à Vannes ;

- de servir aux usages industriels de Michelin, qui l'utilisera sur son site pour son process de traitement thermique.

Dans ce cadre, Engie Solutions à travers son offre de mobilité durable GNVERT - le futur exploitant, a officialisé le choix de HRS pour la fourniture d'une station dernière génération (bi pression 350 et 700 bar) d'une capacité de 200 kg/jour dont la mise en service devrait intervenir d'ici fin 2021.

Cette solution est lauréate de l'appel à projets Eco-systèmes de mobilité hydrogène porté par l'ADEME et bénéficie à ce titre d'un soutien financier de 780 kE. L'ADEME accompagnera également les futurs acquéreurs de véhicules électriques à pile à combustible utilisant cette station de recharge dans le cadre d'une enveloppe globale de 992 kE.