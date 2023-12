HRS : un potentiel important ?

(Boursier.com) — HRS grimpe de 2,4% à 17,40 euros, alors que le concepteur et fabricant, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, a annoncé avoir reçu une nouvelle commande ferme de 2 stations de ravitaillement spécifiques en Hydrogène de la part de Plug Power Inc. Cela porte ainsi à 7 le nombre de stations commandées par Plug dans le cadre du partenariat signé en début d'année. Ces nouvelles stations s'inscrivent dans l'ambitieux plan de développement européen de Plug, visant à équiper des sites de manutention... HRS a développé pour le compte de Plug une station de ravitaillement spécifique compétitive pour alimenter en hydrogène des flottes de chariots élévateurs équipés de la solution de pile à combustible de Plug.

Ces deux nouvelles stations seront installées par HRS au Royaume-Uni. Pour rappel, Plug a déjà passé deux commandes fermes pour un total de 5 stations spécifiques (cf. communiqués du 1er février 2023 et du 20 avril 2023), dont 2 sont en cours d'installation au Royaume-Uni, 2 en Espagne et 1 en France.

"Ces premières stations "simplifiées" (pas de froid, pas de borne) représentent selon nous un CA unitaire d'environ 600 KE, cette commande représente donc 1,2-1,3 ME" commente Portzamparc qui poursuit : "D'autres développements commerciaux sont également possibles entre les deux sociétés, notamment sur des stations de taille plus importante... Plug Power, centré à la base sur les États-Unis, veut accélérer son développement en Europe et s'entoure de partenaires de référence comme HRS. En plus d'être une très belle référence auprès d'un acteur reconnu, ce contrat pourrait en appeler d'autres et recèle ainsi un potentiel important pour HRS", conclut l'analyste qui reste acheteur en visant un cours de 26,80 euros..