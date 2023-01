HRS : un analyste refait le point

(Boursier.com) — HRS monte de près de 2% ce mardi à 26,66 euros, alors que Vinci concessions a annoncé un investissement de 15 ME dans Hype, dans les mêmes conditions que les 20 ME levés fin 2021 auprès de HRS pour 6 ME, Holding HR (détenue par Hassen Rachedi, Président Directeur Général et Fondateur d'HRS) pour 2 ME et Mcphy pour 12 ME. "Comme pour l'opération précédente, cet accord financier s'inscrit dans le cadre d'un partenariat : Vinci Energies devient partenaire exclusif de Hype pour la construction de nouvelles stations de production et de distribution d'hydrogène en Île-de-France (26 stations prévues dans les 3 prochaines années)" commente Portzamparc.

Des développements conjoints sont également prévus entre Hype et Vinci Concessions, en France et à l'international, pour optimiser le maillage des stations... Première plateforme intégrée de mobilité hydrogène en France, Hype opère une importante flotte de taxis à hydrogène (10.000 taxis visés fin 2024). Hype se positionne en acteur intégré, sur l'usage, mais aussi la production d'une partie de l'hydrogène utilisé (en détenant des électrolyseurs) et sa distribution par station (26 stations visées dont 20 d'1t/j fin 2024). Au-delà de l'Île-de-France, Hype vise d'autres villes françaises et européennes à court terme.

"Hype a déjà commandé à HRS 13 stations (dont 6 stations 1t/j en cours de construction) et doit finaliser un programme supplémentaire de 50 stations, sur lesquels HRS est bien positionné (25 stations déjà intégrées au carnet de commandes, défini comme bons de commande reçus + engagements de commandes probabilisés dans le cadre des partenariats long terme)" rappelle Portzamparc qui conclut : "Sur la base des déclarations de Hype qui vise un parc de stations d'1t/j, nous estimons la valeur des 50 stations entre 130 et 150 ME". De quoi rester à l'achat en visant un cours de 30,60 euros...