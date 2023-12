HRS : stratégie gagnante

(Boursier.com) — HRS campe sur les 19 euros ce mardi, alors que le groupe annonce avoir reçu une nouvelle commande pour une station HRS14 de ravitaillement en hydrogène, d'une capacité de 200 kg/jour à 300 kg/jour. La mise en service est prévue en 2024... HRS assurera la conception, la fourniture et l'installation d'une station transportable qui sera installée en Île-de-France en 2024. Cette station sera présentée en marque blanche, selon la demande d'un client historique de HRS. Ce nouveau succès pour HRS en France conforte la Société dans sa position de leader français des stations de ravitaillement en hydrogène.

Portzamparc estime la commande entre 1,2 et 1,3 ME... De quoi démontrer le succès de la stratégie auprès des clients historiques du groupe qui soulignent leur fidélité et leur satisfaction. Un très bon signal pour l'avenir selon l'analyste qui vise un cours de 26,80 euros en restant acheteur sur le dossier...