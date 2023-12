HRS sera présent au CES Las Vegas

(Boursier.com) — HRS participe au Consumer Electronic Show Las Vegas (CES) qui se tiendra du 9 au 12 janvier 2024.

Le CES est le plus grand salon international dédié à l'innovation technologique. Il est l'événement majeur du secteur de l'électronique et des innovations technologiques. Chaque année, il attire plus 4.000 entreprises, 140.000 visiteurs et génère un volume d'affaires impressionnant de plusieurs centaines de milliards de dollars.

HRS a été retenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour présenter ses solutions innovantes lors du CES 2024, au sein d'une délégation d'entreprises technologiques de son territoire. La Région va ainsi investir un pavillon régional dédié de près de 300 m2 au coeur de l'Eureka Park, accueillant 38 entreprises.

Dans ce cadre, Minalogic (le pôle de compétitivité de la transformation numérique en Auvergne-Rhône-Alpes) et la Région Auvergne-Rhône-Alpes tiendront également une conférence de presse de présentation, le lundi 18 décembre à 11h30 à l'Ho?tel de Région de Lyon, en présence de HRS.