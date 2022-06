HRS : sécurité oblige

(Boursier.com) — HRS recule de 2% à 21 euros, alors que le groupe et Burckhardt Compression, leader mondial du marché des systèmes à compresseurs alternatifs, ont signé un contrat d'approvisionnement pour la fourniture de plusieurs compresseurs à membranes. Ils seront intégrés dans les stations HRS de ravitaillement en hydrogène de capacité de plus d'1 tonne/jour. Cela fait suite à leur récent accord de partenariat signé le 15 mars... Ce partenariat entre HRS et Burckhardt Compression est le fruit d'une conviction partagée : le développement de l'hydrogène pour le marché de la mobilité est un pilier essentiel de la décarbonisation du système énergétique mondial.

L'objectif est de fournir des solutions de ravitaillement pour des usages intensifs du marché, avec des capacités supérieures à 1 tonne / jour, afin de répondre au marché de la mobilité lourde (bus, camions, ports), des véhicules utilitaires légers (flottes de taxis). Le partenariat permet également une réponse commune aux nouvelles opportunités de marché, notamment aux exigences futures du marché de la mobilité hydrogène (bateaux, trains, avions...). Burckhardt Compression et HRS ont mis en commun leur savoir-faire pour développer les stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité. Le design des stations 1 et 2 tonnes / jour a été établi, avec le choix de compresseurs spécifiques produits par Burckhardt Compression, tenant compte notamment des contraintes d'industrialisation devant mener, à terme, à une optimisation des Capex.

Le contrat de 2 ans sécurise un stock de plusieurs de ces compresseurs, livrables en quelques semaines à HRS, nécessaire pour répondre rapidement à l'accélération de la forte demande attendue en stations de grande capacité. Il acte également la commande par HRS des deux premiers organes, qui va permettre la mise en production des premières stations 1 tonne / jour présentes dans son carnet de commandes. Dans le cadre de ce partenariat, Burckhardt Compression fera la promotion des solutions de HRS sur son site web, en tant que l'un de ses principaux clients pour les applications de mobilité hydrogène.

"HRS sécurise ses approvisionnements en compresseurs, un organe clé dans les stations d'hydrogène" commente Portzamparc qui vise un cours de 32 euros en restant à l'achat sur le dossier.