HRS sécurise 3,1 ME de subventions

(Boursier.com) — HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, est allocataire de subventions non remboursables d'un total de 3,1 millions d'euros, liées à deux projets européens de recherche et développement et une aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour son nouveau site de production et R&D à Champagnier dans le bassin grenoblois.

Les deux projets européens, RHeaDHy et H2REF-DEMO, co-financés par le Programme Horizon Europe de l'Union Européenne sous l'initiative "Clean Hydrogen Partnership", qui totalisent 2,3 ME de subventions R&D pour HRS sur un montant total d'environ 10 ME, visent au développement de système de compression qui permettront de délivrer plusieurs centaines de kilogrammes d'hydrogène par heure, afin de répondre aux besoins de la mobilité hydrogène lourde. HRS a été respectivement le principal et le second allocataire en termes de montants sur ces deux projets.

D'une part, RHeaDHy se concentrera sur le processus de recharge des véhicules lourds avec la conception de composants clés qui garantiront des débits de remplissage d'hydrogène très rapides pouvant réduire par 5 les temps de ravitaillement actuels. Soutenu par un consortium européen, RheaDHy représente une étape importante dans le déblocage du marché des camions H2 en permettant la mise en place d'un réseau étendu et performant de stations de ravitaillement, conformément à l'ambition européenne d'infrastructures de ravitaillement en carburants décarbonés.

D'autre part, H2REF-DEMO a pour objectif de soutenir le déploiement de stations de ravitaillement en hydrogène de très grandes capacités, pouvant atteindre des capacités de plusieurs centaines de kg/h pour le ravitaillement des flottes de bus, de camions et de trains. Outre l'augmentation de la capacité des stations, H2REF-DEMO se concentrera sur l'optimisation des processus, la réduction des coûts et l'accroissement de la durabilité. Les connaissances acquises permettront d'accélérer vers un déploiement commercial européen.

HRS a reçu en parallèle une subvention de près de 0,9 ME de la part de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour son nouveau site de production et R&D à Champagnier représentant 20% des dépenses éligibles. Ce soutien dans le cadre du programme "Solution Région Création - M'implanter en Auvergne-Rhône-Alpes" est destiné à l'achat de divers équipements de production industrielle.

La livraison du centre de production s'effectuera au début de l'année 2023 et les bureaux à la fin du 1er semestre 2023. Cet espace de 14.300 m2, unique en Europe, sur un terrain de 2,6 hectares, permettra de répondre à la forte accélération de la demande en portant la capacité de production à 180 stations par an, d'une zone d'essai unique, d'une station de ravitaillement en hydrogène pour tout type de véhicule et d'une production d'hydrogène vert.