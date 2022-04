HRS : scénario confirmé

(Boursier.com) — HRS est stable ce vendredi, alors que le concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène a présenté ses résultats semestriels pour l'exercice 2021/2022 (période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021), arrêtés par le Conseil d'administration le 28 avril 2022.

L'EBITDA est proche de l'équilibre à -0,7 ME grâce à la bonne maîtrise des charges et à la performance opérationnelle dans un contexte de structuration et de forte croissance;

La trésorerie nette est de 41 ME (hors IFRS 16);

Le carnet de commandes de stations est multiplié par 4, passant de 70 ME à date contre 17,3 ME un an plus tôt;

Le pipeline commercial en prospection, sélection ou négociation finale est de 249 ME;

Le groupe confirme des ambitions annuelles de doublement du chiffre d'affaires Stations hydrogène.

Portzamparc parle d'une publication sans surprise, avec un scenario confirmé : "Le contexte commercial reste porteur, et la structuration de la société est sur la bonne voie... Le 'newsflow' devrait rester positif dans les prochains mois. Près de la moitié de l'objectif de 100 stations installées d'ici 2025 est déjà dans le carnet de commandes. Suite à la baisse des comparables boursiers, notre objectif de cours est légèrement réduit de 37,4 à 35,5 euros. Nous restons à Acheter" conclut l'analyste.