HRS : sans réaction aux nouvelles

(Boursier.com) — HRS est stable sur les 21 euros ce mardi, alors que le concepteur et fabricant, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir été retenu, par un leader français des travaux publics pour la fourniture et l'installation d'une solution de ravitaillement composée de 2 stations de ravitaillement en hydrogène HRS14 (14 kg/h ou 300 kg/jour) avec un objectif de délivrer, au total, jusqu'à 500 kg/jour. Ces 2 stations seront destinées à un point de distribution d'hydrogène renouvelable, sur le site d'un pôle de valorisation énergétique d'une grande agglomération française pour alimenter divers types de véhicules lourds, notamment une dizaine de bus à hydrogène dans l'agglomération.

HRS en assurera la conception, la fourniture et l'installation pour une mise en service prévue au cours du 2ème semestre 2024. Elles seront alimentées en hydrogène renouvelable produit localement par un électrolyseur.

Ce nouveau succès pour HRS en France conforte la Société dans sa position de leader français des stations de ravitaillement en hydrogène et d'interlocuteur privilégié des grands programmes hydrogène des organisations publiques françaises.

"Nous estimons cette commande à plus de 2,5 ME" commente Portzamparc qui estime que le groupe devrait publier fin juillet un CA annuel d'environ 29 ME, en croissance d'environ 70%. De quoi viser un cours de 26,80 euros en restant à l'achat sur le dossier.