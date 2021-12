HRS : sans réaction

(Boursier.com) — HRS est stable à 29,60 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé assurer la mise en service de la station hydrogène de la première station multi-énergies (électricité verte, hydrogène vert et bioGNV) de La Roche-sur-Yon en Vendée, inaugurée, le 9 décembre, par le SYDEV (syndicat d'énergie de la Vendée). Cette station est capable d'assurer le ravitaillement de tous types de véhicules en hydrogène vert d'une capacité de 200 kg/jour. Elle s'intègre au programme de développement du SYDEV pour les transports à l'hydrogène vert.

Répondant dans le cadre de l'appel d'offres piloté par Engie Solutions à travers son offre de mobilité durable gaz GNVERT, HRS a été sélectionné pour concevoir, installer et mettre en service cette station de ravitaillement en hydrogène sur l'ancien site industriel Michelin qui va être reclassé en pôle d'innovation sur les énergies renouvelables.

Plusieurs autres stations, non attribuées à ce jour, seront par la suite déployées dans le cadre de ce projet. Elles s'inscriront dans le même écosystème de production 100% locale et de distribution d'hydrogène 100% vert pour la mobilité.

"Comme pour Zero Emission Valley (ZEV) en Rhône Alpes, HRS sera bien placé pour remporter d'autres stations", souligne Portzamparc qui vise un cours de 35,60 euros sur le dossier en restant à "renforcer".