HRS s'associe à Snam4Mobility, spécialiste de la compression de gaz et d'hydrogène

(Boursier.com) — HRS a annoncé s'associer à Snam4Mobility (filiale de Snam), fournisseur de services dans la mobilité durable à partir de gaz et sa filiale CuboGas, spécialiste de la compression de gaz et d'hydrogène. CuboGas sera notamment un fournisseur non exclusif de compresseurs d'hydrogène pour les stations de grande capacité (plus d'1t/j) de HRS.

Par ailleurs, ce partenariat facilitera l'expansion d'HRS en Italie, en étant idéalement positionné pour accompagner les projets de mobilité décarbonée développés par Snam4Mobility. Les partenaires pourront travailler ensemble dans toute l'Union européenne... "Un nouveau partenariat pour HRS, qui continue à s'inscrire dans un écosystème hydrogène européen tout en étoffant son réseau de fournisseurs" commente Portzamparc qui vise un cours de 30,40 euros sur le dossier en restant acheteur. Le titre est stable ce vendredi à 20,85 euros.