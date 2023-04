HRS : révision en hausse des prévisions saluée

(Boursier.com) — HRS monte de près de 5% à 20,40 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé un Chiffre d'affaires semestriel en croissance de 137% à 10,9 ME et révise en hausse l'objectif de chiffre d'affaires 2022/2023 à 29 ME, contre un objectif initial "d'au moins 25,5 ME", en lien avec la solide dynamique commerciale :

-Carnet de commandes de 109 ME au 19 janvier 2023.

-Projets en shortlist ou négociation finale pour un montant total de 92 ME.

-Pipeline commercial en prospection d'environ 1 MdE.

La position de trésorerie et les équivalents ressortent à 27 ME.

Fort de tous ces éléments et de sa densité commerciale, HRS réaffirme sa confiance dans l'atteinte des objectifs de son plan de déploiement 2021-2025.

HRS confirme à nouveau son ambition d'atteindre 85 ME de chiffre d'affaires au 30 juin 2025, l'objectif étant d'avoir livré 100 nouvelles stations sur la période 2021-2025.

HRS confirme également l'objectif d'atteindre environ 20% de marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant/chiffre d'affaires) au 30 juin 2025.

"La dynamique commerciale conduit HRS à relever ses attentes annuelles" souligne Portzamparc qui attend en première approche pour 2022/2023 (clôture fin juin) un CA de 29,1 ME (+70%) et un EBITDA de -2,3 ME. "Les prises de commandes pourraient rester soutenues dans les prochains mois... Sans donner de chiffres, le management précise que le carnet de commandes est en hausse depuis les 109 ME annoncés en janvier" poursuit l'analyste qui vise un cours de 28,80 euros en restant à l'achat sur le dossier.