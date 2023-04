HRS révise en hausse l'objectif de chiffre d'affaires 2022/2023

(Boursier.com) — HRS annonce un Chiffre d'affaires semestriel en croissance de 137% à 10,9 ME et révise en hausse l'objectif de chiffre d'affaires 2022/2023 à 29 ME, contre un objectif initial "d'au moins 25,5 ME", en lien avec la solide dynamique commerciale :

-Carnet de commandes de 109 ME au 19 janvier 2023.

-Projets en shortlist ou négociation finale pour un montant total de 92 ME.

-Pipeline commercial en prospection d'environ 1 MdE.

La position de trésorerie et les équivalents ressortent à 27 ME.

Fort de tous ces éléments et de sa densité commerciale, HRS réaffirme sa confiance dans l'atteinte des objectifs de son plan de déploiement 2021-2025.

HRS confirme à nouveau son ambition d'atteindre 85 ME de chiffre d'affaires au 30 juin 2025, l'objectif étant d'avoir livré 100 nouvelles stations sur la période 2021-2025.

HRS confirme également l'objectif d'atteindre environ 20% de marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant/chiffre d'affaires) au 30 juin 2025.