HRS retenu pour la fourniture d'une station de distribution d'hydrogène 100% vert

(Boursier.com) — HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, a reçu l'attribution de l'installation, la mise en service et la maintenance d'une station de ravitaillement en hydrogène vert 200 kg/jour, dans le cadre d'un programme de développement d'une filière locale pour les transports à l'hydrogène vert.

Répondant dans le cadre de l'appel d'offres piloté par Engie Solutions à travers son offre de mobilité durable gaz GNVERT, HRS a été sélectionné pour installer une station de ravitaillement en hydrogène sur un ancien site industriel. La station HRS de 200 kg/jour - bi-pression (350-700 bar) distribuera de l'hydrogène vert, produit par un électrolyseur.

La station sera mise en service au second semestre 2021 et ravitaillera en hydrogène vert divers types de véhicules lourds (bus et bennes à ordures ménagères (BOM), véhicules de pompiers, etc.).

Plusieurs autres stations, non attribuées à ce jour, seront par la suite déployées dans le cadre de ce projet. Elles s'inscriront dans le même écosystème de production locale et de distribution d'hydrogène 100% vert pour la mobilité.