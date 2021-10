HRS : résultat net annuel à -0,2 ME

(Boursier.com) — Avec une bonne dynamique commerciale, HRS a enregistré une forte croissance de +309% de son chiffre d'affaires qui atteint 10,5 ME sur l'exercice 2020/2021.

L'EBITDA ressort bénéficiaire à 0,5 ME pour l'exercice, en progression de +1,2 MEUR par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat net pour 2020/2021 ressort à -0,2 ME en croissance de +0,8 ME en un an.

Le carnet de commandes ressort à 43,1 ME à reconnaître sur les 5 prochaines années, soit une multiplication par 10 en moins de 8 mois.

HRS confirme son ambition d'atteindre 85 ME de revenus au 30 juin 2025, l'objectif étant d'avoir livré 100 nouvelles stations sur la période.

La société confirme également l'objectif de maintenir sa marge opérationnelle courante autour de l'équilibre ou positive sur toute la durée du plan pour atteindre environ 20% au 30 juin 2025 grâce à l'effet de levier de la croissance sur la rentabilité.