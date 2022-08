HRS rejoint le pôle de compétitivité de la transition énergétique en région Auvergne-Rhône-Alpes

(Boursier.com) — HRS rejoint Tenerrdis, le pôle de compétitivité de la transition énergétique en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Tenerrdis a l'objectif d'accélérer la transition énergétique en regroupant les principaux acteurs industriels, institutionnels, scientifiques et académiques auralpins, et en les connectant avec les meilleures expertises au niveau national et européen.

"Ce choix s'inscrit dans la stratégie de HRS de participation au développement de la deuxième région la plus dynamique de France, et de collaboration avec l'écosystème de la transition énergétique pour placer l'hydrogène au coeur des préoccupations et des transports de demain", explique HRS qui entend ainsi contribuer à la création de nouvelles synergies avec les 262 membres du pôle, (dont près de 60 % de startups, TPE et PME innovantes), tout en renforçant son partenariat stratégique avec les pouvoirs publics.