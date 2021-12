HRS : recherché après les annonces

(Boursier.com) — HRS monte de 3,3% à 29,85 euros ce mercredi, alors que le concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, a annoncé la signature d'un contrat de partenariat avec Hype pour la fourniture de 8 premières stations hydrogène HRS entre 2022 et 2023, dans le cadre du déploiement de son réseau propriétaire de production et de distribution en hydrogène vert, destiné à accompagner le développement de la mobilité décarbonée, en premier lieu pour les taxis exploités par Hype. Ce contrat représente un potentiel de chiffre d'affaires d'environ 24 millions d'euros.

Les stations seront principalement installées en Ile-de-France pour accompagner la réalisation de l'objectif de Hype pour les JO de 2024 : 10.000 véhicules en usage taxi avec un réseau d'une vingtaine de stations 1.000 kg/ jour d'hydrogène vert produit localement.

"Ces commandes, fermes et potentielles, crédibilisent encore davantage les objectifs de la société (100 stations installées fin juin 2025)" commente Portzamparc. "Par ailleurs, c'est la première commande de station 1.000kg/j au niveau européen, montrant bien la pertinence du positionnement d'HRS sur ces stations de grande capacité, qui seront le futur standard du secteur" poursuit l'analyste qui passe à 'Acheter' avec un objectif de cours relevé de 35,6 euros à 37,4 euros sur le dossier.