HRS : quelle priorité ?

(Boursier.com) — HRS recule de 0,6% ce vendredi à 30,90 euros, alors qu'avec une bonne dynamique commerciale, le groupe a enregistré une forte croissance de +309% de son chiffre d'affaires qui atteint 10,5 ME sur l'exercice 2020/2021. L'EBITDA ressort bénéficiaire à 0,5 ME pour l'exercice, en progression de +1,2 ME par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net pour 2020/2021 ressort à -0,2 ME en croissance de +0,8 ME en un an.

Le carnet de commandes ressort à 43,1 ME à reconnaître sur les 5 prochaines années, soit une multiplication par 10 en moins de 8 mois.

HRS confirme son ambition d'atteindre 85 ME de revenus au 30 juin 2025, l'objectif étant d'avoir livré 100 nouvelles stations sur la période. La société a confirmé également l'objectif de maintenir sa marge opérationnelle courante autour de l'équilibre ou positive sur toute la durée du plan pour atteindre environ 20% au 30 juin 2025 grâce à l'effet de levier de la croissance sur la rentabilité.

"La rentabilité n'est pas selon nous, l'indicateur le plus pertinent à court terme, la priorité étant les prises de commandes et la structuration de la société sur des postes clés" commente Portzamparc qui souligne que ses estimations 2021/2022 (20,6 ME de CA et 1 ME de ROC) devraient être "légèrement abaissées après la réunion de présentation de ce matin". L'analyste est à "renforcer" sur le dossier.