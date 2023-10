HRS : près de 5 ME de pertes sur l'exercice 2022-2023

(Boursier.com) — Après un chiffre d'affaires annuel de 30,08 millions d'euros, l'Ebitda courant de l'exercice 2022/2023 d'HRS s'établit à -2 ME. Il est en baisse de 2,6 ME par rapport à l'exercice précédent. L'Ebitda courant est à l'équilibre au second semestre de l'exercice.

Après dotations nettes aux amortissements et provisions de 2,6 ME, qui intègrent 1,2ME de dépréciation des créances à la suite du dépôt de bilan d'un client, le résultat opérationnel courant (ROC) ressort à -6,2 ME.

Après la prise en compte d'un produit d'impôts différés de 1,3 ME et d'un résultat financier négligeable, le résultat net de l'exercice 2022/2023 s'établit à -4,9 ME.

HRS dispose ainsi d'une trésorerie et équivalents de 30,5 ME au 30 juin (34,7 ME au 30 juin 2022) et d'une dette financière brute, principalement liée au financement du nouveau site, de 21 ME hors dettes locatives.

Perspectives

Le carnet de commandes qui inclut les contrats-cadres des clients au 27 juillet 2023 ressort à 108 ME, représentant 87 stations dont 12 sont déjà installées en Europe.

S'appuyant sur son carnet de commandes et sur les négociations en cours avec de nombreux clients à la fois historiques et nouveaux prospects, HRS vise au 30 juin 2024, la poursuite de la forte croissance de son chiffre d'affaires, qui devrait progresser entre +50 et +100% par rapport à cet exercice 2022/2023.

La croissance des effectifs ralentira nettement au cours des prochains mois en ligne avec les objectifs d'efficience opérationnelle et financière de HRS, qui vise à délivrer un Ebitda courant positif au 30 juin 2024 en bénéficiant également de la remontée progressive de la marge brute.

HRS confirme à nouveau son ambition d'atteindre 85 ME de chiffre d'affaires au 30 juin 2025, l'objectif étant d'avoir livré 100 nouvelles stations sur la période 2021-2025. HRS confirme également l'objectif d'atteindre environ 20% de marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires) au 30 juin 2025.