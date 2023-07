HRS ouvre sa filiale espagnole

(Boursier.com) — HRS annonce l'inauguration de sa nouvelle filiale en Espagne, la première de l'entreprise française à international.

Avec ce nouveau bureau, HRS entend accélérer le déploiement de ses stations de ravitaillement en hydrogène dans la péninsule ibérique où la société a déjà vendu 9 stations de ravitaillement en hydrogène, dont 8 pour pHYnix, un producteur européen indépendant d'hydrogène vert et de services associés, et 1 pour Plug Power.

HRS a construit 70 stations d'hydrogène à ce jour, et en a implanté à la fois en Europe et aux États-Unis. Avec un revenu annuel total attendu à 29 millions d'euros pour l'exercice se terminant le 30 juin 2023, HRS fabrique des stations d'hydrogène de différentes tailles et capacités, de 300 kg à 1 tonne par jour, adaptées aux véhicules légers et aux chariots élévateurs, jusqu'aux poids lourds qui permettent une utilisation intensive et la recharge simultanée de plusieurs véhicules.