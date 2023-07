HRS : ou comment faire face à une demande qui accélère...

(Boursier.com) — HRS monte de 2% à 21 euros ce vendredi à 21 euros, alors que le groupe, comme anticipé, a connu un nouvel exercice de développement intense, illustré par de nombreuses commandes sur un marché européen dynamique. Le chiffre d'affaires annuel 2022/2023 ressort ainsi de 30 ME, en croissance de +77%, dont 26,6 ME pour le segment des Stations hydrogène, en croissance de +75%.

En détail, le chiffre d'affaires "stations hydrogène" de 26,6 ME provient de la contribution à l'avancement des 28 nouvelles stations mises en production lors de cet exercice. Elles intègrent les 14 premières stations 1 tonne/jour commandées par Hype, PHynix et Hympulsion - ZEV, et des 21 stations mises en production lors des deux exercices précédents.

En parallèle, l'activité historique de Tuyauterie industrielle ressort en nette progression à 3,5 ME en croissance de +87%, notamment grâce à deux contrats avec des clients historiques.

Depuis son introduction en bourse, le nombre de stations HRS commandées et dans le carnet de commandes s'élève ainsi à 87, sur un objectif de 100 stations à déployer entre 2021 et 2025. Sur ces 87 stations, 12 sont déjà installées en Europe. Par ailleurs, la société installera sur son nouveau site industriel de production et de R&D la première station HRS40 (1 tonne/jour) qui sera ouverte au public, sur l'agglomération grenobloise.

Le carnet de commandes au 27 juillet 2023 ressort à 108 ME. Sa matérialisation progressive en chiffre d'affaires au cours des prochains exercices, dont 26,7 MEUR prévus en 2023/2024, permettra de nourrir la croissance dynamique de la société dans le cadre de son plan 2021-2025.

En parallèle, le pipeline commercial de HRS, actualisé semestriellement, est composé de commandes potentielles et projets identifiés au 27 juillet 2023 :

- en sélection ou négociation finale sur des appels d'offres plusieurs stations pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 133 ME avec des livraisons sur la période 2023?2026. Ce montant a fortement augmenté grâce au dynamisme du secteur en matière de mobilité lourde, en effet 80% des besoins affichés correspondent à des stations HRS40 (1 tonne / jour);

- des appels à projets et prospection sur lesquels HRS s'est positionné pour des stations livrables entre 2023 et 2027, représentant un chiffre d'affaires potentiel d'environ 1 MdE. Le marché a notamment accéléré sous l'impulsion de grands plans européens transnationaux ainsi qu'en Europe du Sud où HRS étend son réseau commercial (Espagne et Italie).

NETTES AVANCÉES DANS LE CADRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ

HRS poursuit son plan de développement qui vise à étendre sa position de leader européen de la conception et de la fabrication de stations de ravitaillement en hydrogène avec un positionnement privilégié sur la mobilité lourde, et accélère en parallèle son déploiement industriel et commercial

notamment avec :

- Son nouveau site de production le plus important d'Europe dédié au ravitaillement de la mobilité hydrogène. Dans un espace de 14.300 m(2), la capacité de production est dorénavant portée à 180 stations par an, permettant de répondre à la poursuite de l'accélération de la demande mondiale.

- Le déploiement d'une force commerciale en Europe. Le recrutement de deux "business developers" pour renforcer la force commerciale en France a été réalisé en complément de la présence commerciale ibérique et du partenariat en Italie avec Simplifhy. Les recrutements de business developers, sur les zones germanophones et nord-européennes, restent une priorité.

La présence d'HRS en Espagne a été renforcée par la création d'une filiale en juillet 2023. Par ailleurs, compte tenu de l'accélération de la dynamique du marché italien, HRS projette de créer une filiale pour adresser ce marché avant la fin 2023. Enfin, l'engouement de la mobilité hydrogène dans les zones d'Amérique du Nord, en Chine, et au Moyen-Orient, incite HRS à accélérer les discussions avec des partenaires pour la conquête de ces marchés.

DENSITE COMMERCIALE ET CONFIANCE AFFICHEE

Forte de tous ces éléments et de sa densité commerciale, la société HRS réaffirme sa confiance dans l'atteinte des objectifs de son plan de déploiement 2021-2025. Le groupe confirme à nouveau son ambition d'atteindre 85 MEUR de chiffre d'affaires avec 20% de marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant/chiffre d'affaires) au 30 juin 2025 et d'avoir 100 nouvelles stations à livrer sur la période 2021-2025.

"HRS continue de se structurer (recrutements, démarrage de la production sur le nouveau site, partenariats et alliances stratégiques...) pour pouvoir répondre à la demande qui accélère" commente Portzamparc qui confirme ses prévisions : "Nous attendons pour l'exercice en cours (2023/2024) un CA de 54,7 ME, en croissance de 85%. À plus court terme les résultats devraient rester légèrement déficitaires (EBITDA PZP -2,8 ME en 22/23)". De quoi viser un cours de 26,80 euros avec un avis à l'achat sur le dossier...