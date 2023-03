HRS : nouvelles commandes en vue !

(Boursier.com) — HRS reperd 2,6% à 19,30 euros ce lundi, alors que la Commission européenne a pourtant annoncé les lauréats d'un appel à projets dédiés aux infrastructures lancé en novembre dernier, destiné à faciliter le financement de près de 2.000 bornes de recharge et 63 stations hydrogène le long des principaux corridors européens... 26 projets ont été sélectionnés et bénéficieront de subventions pour un total de 189 ME.

TotalEnergies va recevoir 26 ME pour déployer 15 stations hydrogène dans 5 pays de l'Union européenne (Autriche, Allemagne, Belgique, France et Pays-Bas). Hype va recevoir 18 ME pour 18 stations de ravitaillement en hydrogène (France, Espagne, Portugal, Belgique), dont 3 seront couplées avec un électrolyseur pour produire l'hydrogène sur site.

Parmi les autres projets de déploiement français financés par l'Europe figurent ceux portés par Hynamics (4 stations), Verso Energy (3 stations), H2 Créteil (1 station) et Rouen Vallée Hydrogène (1 station).

"TotalEnergies et Hype figurent parmi les clients de HRS, qui pourrait donc obtenir des commandes supplémentaires... Mcphy a également déjà été sélectionné par Hype et par Hynamics pour des stations et des électrolyseurs et pourrait de nouveau être un fournisseur sur certains projets" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur HRS en visant un cours de 28,8 euros.