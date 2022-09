HRS : Mirova renforce sa position d'investisseur de référence

(Boursier.com) — HRS , concepteur et fabricant, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce que Mirova, l'affilié de Natixis Investment Managers dédié à l'investissement durable, a porté sa participation à 4,18% du capital de la Société.

Mirova est une société de gestion de conviction dont l'objectif est de combiner recherche de création de valeur sur le long terme et développement durable. Elle propose à ses clients des solutions d'investissement à fort impact environnemental et social. Dans ce cadre, les fonds gérés par Mirova développent des stratégies d'investissement soutenant la transition énergétique notamment à travers la construction et la gestion d'infrastructures de production d'énergies renouvelables, de stockage et de mobilité propre en Europe.

Après être devenue actionnaire de HRS à l'occasion de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris en février 2021, au travers de différents fonds, principalement Mirova Europe Environmental Equity Fund et Insertion Emploi Dynamique, Mirova a renforcé sa participation en septembre dernier portant ainsi à plus de 4% sa part au capital de HRS.

Mirova réaffirme ainsi sa position d'actionnaire institutionnel de référence de HRS.