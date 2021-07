HRS : le chiffre d'affaires grimpe à 10,5 ME sur l'exercice 2020/2021

(Boursier.com) — HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, présente son chiffre d'affaires pour l'exercice 2020/2021 (période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021). Grâce à la dynamique commerciale, HRS a enregistré une forte croissance de +309% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2020/2021 qui atteint 10,5 ME, dont 8,3 ME pour le segment Stations.

Sur la période, l'activité historique de Tuyauterie industrielle s'est légèrement contractée à 2,2 ME comme attendu, du fait de la fin d'un projet important sur l'exercice précédent.

L'efficience de l'organisation industrielle et un pilotage précis des charges d'exploitation permettent à la société d'être très confiante dans la réalisation de son objectif annuel d'un résultat opérationnel courant positif sur l'exercice 2020/2021. La société est d'autant plus confiante, que son résultat opérationnel courant était déjà positif au premier semestre 2020/2021.

HRS confirme également ses ambitions à moyen terme de doubler son chiffre d'affaires au 30 juin 2022 et d'atteindre 85 ME de revenus au 30 juin 2025, l'objectif étant de livrer 100 nouvelles stations sur la période. Il confirme également l'objectif de maintenir sa marge opérationnelle courante (Résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires) positive sur toute la durée du plan pour atteindre environ 20% au 30 juin 2025

Hassen RACHEDI, Fondateur Président-Directeur Général a déclaré : "L'exercice 2020/2021 a été marqué par le formidable succès de notre introduction en bourse sur Euronext Growth et par la signature de plusieurs contrats de fourniture de stations hydrogène, illustrant l'attractivité de notre offre commerciale et de notre savoir-faire. Nous publions un chiffre d'affaires de 10,5 ME en croissance très forte de plus de 300% conforme à nos attentes. Porté par un taux de transformation remarquable, la dynamique commerciale est très favorable et devrait se poursuivre et s'amplifier en 2022. Les plans nationaux et européens pour l'hydrogène commencent à porter leurs fruits, notre pipeline commercial est aujourd'hui de 124 millions euros de projets identifiés. Avec 43 stations fabriquées ou en cours de fabrication depuis l'origine, HRS est aujourd'hui le leader français du secteur et un des plus importants constructeurs d'Europe, adressant des projets d'envergure, au coeur de la révolution hydrogène. L'augmentation de capital de 73,6 ME réalisée en février 2021 nous donne ainsi les moyens de nos ambitions pour accélérer le développement de nouvelles générations de stations hydrogène pour répondre aux enjeux de capacité, de compétitivité et de sécurité recherchés par le marché. Dans ce contexte très dynamique, toutes les équipes sont mobilisées pour faire de HRS un acteur de référence de notre marché."

HRS ambitionne de devenir un leader européen de la conception et de la fabrication de stations de ravitaillement en hydrogène avec un positionnement privilégié sur la mobilité lourde. Dans ce cadre, l'introduction en bourse de février 2021 a permis à la Société de se doter des moyens financiers nécessaires au déploiement d'une stratégie ambitieuse avec la levée nette de 73,6 ME. La Direction a ainsi pu accélérer son déploiement industriel et commercial notamment sur les deux axes suivants :

-le plan de recrutement pour accompagner la forte croissance de l'activité en France et en Europe. Afin d'accroître la présence commerciale de HRS en Europe et de renforcer son avance technologique, un plan de recrutement d'ampleur a été engagé. Il vise à recruter plus de 130 talents sur la période 2020-2025. Dans ce cadre, 18 recrutements ont déjà été signés en 2021. Des profils commerciaux sont aussi en cours de recrutement pour ouvrir dès la seconde moitié de l'année 2021 de nouveaux bureaux pour la zone ibérique et germanique, et ainsi pénétrer rapidement le marché européen.

-le futur site de production et de recherche. Cet espace unique permettra de répondre à la forte accélération de la demande en portant la capacité de production à 180 stations par an, ainsi que de nombreux équipements et dispositifs dédiés à l'hydrogène. Les travaux commenceront en décembre 2021, pour une livraison du centre de production en octobre 2022 et des locaux et laboratoires en février 2023.

Prochain rendez-vous de communication financière : Résultats annuels le 7 octobre 2021.