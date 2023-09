HRS : "l'effet GCK" salué

(Boursier.com) — HRS monte de 1% à 17,80 euros ce jeudi. Le concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène a annoncé avoir reçu une deuxième commande pour une station HRS141 de ravitaillement en hydrogène, d'une capacité de 200 kg/jour, de la part de GCK Energy, l'une des sociétés du groupe industriel GCK, spécialisé dans les solutions technologiques pour accélérer la décarbonation des transports. Créé en 2020, GCK s'inscrit comme un acteur référent de la mobilité décarbonée grâce à une vision à 360o intégrant le développement de technologies innovantes - batteries lithium, moteurs électriques et hydrogène - leur intégration dans les véhicules et la fourniture d'énergie propre.

Le groupe est notamment actif dans le rétrofit de véhicules lourds et a récemment reçu une nouvelle commande de camions polybennes et de bennes à ordures ménagères de la part de la Communauté urbaine de Dunkerque.

Sa filiale, GCK Energy, qui rassemble ses activités dédiées à l'alimentation en énergie propre, déploie notamment des solutions de ravitaillement pour faciliter le développement d'écosystèmes hydrogène. GCK Energy vient à ce titre de commander une 2ème station à HRS, après une première commande effectuée en début d'année. Cette nouvelle station transportable, d'une capacité de 200 kg/jour, spécialement adaptée à la recharge de véhicules lors d'évènements sportifs ou culturels, sera installée en région parisienne et devrait être opérationnelle au 1er semestre 2024.

Un effet "repeat business" salué par Portzamparc qui vise un cours de 26,80 euros en restant à l'achat sur le dossier. Le groupe rappelle que le carnet de commandes était de 108 ME à la fin juillet.