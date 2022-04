HRS : L'EBITDA est proche de l'équilibre à -0,7 ME

(Boursier.com) — HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, présente ses résultats semestriels pour l'exercice 2021/2022 (période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021), arrêtés par le Conseil d'administration le 28 avril 2022.

L'EBITDA est proche de l'équilibre à -0,7 ME grâce à la bonne maîtrise des charges et à la performance opérationnelle dans un contexte de structuration et de forte croissance;

La trésorerie nette est de 41 ME (hors IFRS 16);

Le carnet de commandes de stations est multiplié par 4, passant de 70 ME à date contre 17,3 ME un an plus tôt;

Le pipeline commercial en prospection, sélection ou négociation finale est de 249 ME;

Le groupe confirme des ambitions annuelles de doublement du chiffre d'affaires Stations hydrogène.

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général a déclaré : "Ces résultats semestriels 2021/2022 démontrent à nouveau notre capacité à conjuguer forte croissance et maitrise de notre performance opérationnelle. Notre dynamique commerciale s'est nettement accélérée sur cette première moitié d'exercice. Nous adressons des projets d'envergure, au coeur de la révolution hydrogène vert. Nous avons notamment signé des contrats pour la fourniture de 45 stations, dont les premières de grande capacité pour Hype. Cela nous permet aujourd'hui d'avoir un carnet de commandes de plus de 70 ME, soit 4 fois plus qu'il y a un an à la même époque.

Les besoins autour de la mobilité hydrogène sont de plus en plus conséquents, c'est pourquoi nous avons également noué des partenariats commerciaux structurants, qui nous permettront de bénéficier de relais de croissance. C'est par exemple le cas avec Haffner Energy, où nos stations sont combinées dans une offre commune d'infrastructures, production / distribution d'hydrogène vert. Nous allons encore accélérer dans les prochains mois avec les stations de grande capacité, de 1 tonne/jour et plus. Fabriquées au sein de notre futur site industriel, ces stations qui sont les plus avancées".