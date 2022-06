HRS intègre le nouveau segment Euronext 'Tech Leaders'

(Boursier.com) — HRS , concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir été sélectionné par Euronext pour intégrer le nouveau segment Euronext Tech Leaders, dédié aux entreprises technologiques de premier plan et à forte croissance.

Le segment Euronext Tech Leaders est composé de plus de 100 entreprises européennes à forte croissance, parmi les leaders de leur marché, d'une capitalisation minimum de 300 ME. Ce segment complète l'offre Tech existante d'Euronext et vise à renforcer l'attractivité du secteur Tech européen, ainsi qu'à servir de catalyseur pour la prochaine génération de leaders Tech.