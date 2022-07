HRS : Hype commande 5 nouvelles stations

(Boursier.com) — HRS a reçu la commande de 5 nouvelles stations de 1.000 kg/ jour de la part de Hype, conformément au partenariat stratégique signé en décembre 2021. Ces stations sont destinées à intégrer le réseau Hype ouvert à tous, dont une première série de 7 stations sera mise en service en Île-de-France entre fin 2022 et début 2023, à commencer par celle d'Issy-Les-Moulineaux qui sera opérationnelle en octobre 2022.

Conformément au partenariat stratégique noué en décembre 2021, prévoyant la commande de 8 stations (6 d'une capacité de 1.000 kg/jour et 2 d'une capacité de 200 kg/jour), HRS a reçu, une nouvelle commande de 5 stations 1.000 kg / jour. Pour répondre à l'objectif de Hype d'avoir d'ici fin 2022-début 2023 un réseau opérationnel constitué de 7 stations de distribution d'hydrogène vert, ces stations seront dans un premier temps d'une capacité de 200 kg/jour, puis remplacées par des stations 1.000 kg/jour, courant 2023.

Cette nouvelle commande fait suite aux deux premières commandes passées en avril 2022, l'une d'entre elles étant destinée à la station d'Issy-les-Moulineaux, dont la première pierre a été posée le 27 juin et sera opérationnelle début octobre 2022.

Ces commandes permettent de sécuriser l'approvisionnement nécessaire à la mise en oeuvre de la première phase du réseau de stations Hype et s'inscrivent dans le cadre des objectifs fixés par Hype, qui prévoient le déploiement en Île-de-France d'ici fin 2024 de : 10.000 véhicules en usage taxi, en grande majorité hydrogène et l'intégration de nouveaux usages (véhicules utilitaires, poids lourds, bus, bennes à ordure, etc.), alimentés par un réseau d'au moins 26 stations de ravitaillement hydrogène vert produit localement et ouvert à tous, dont 20 de 1.000 kg/jour chacune. De plus, Hype prévoit de s'implanter d'ici fin 2024 dans 15 autres régions, en France et à l'international, les prochaines seront annoncées courant 2022.

Il est rappelé que l'accord entre Hype et HRS prévoit un engagement d'approvisionnement exclusif auprès de HRS, au titre des 5 prochaines stations 200 kg/ jour dont Hype aurait besoin dans le cadre de son activité en France et prévoit également un engagement de négociation, d'ici fin 2022, d'un accord-cadre de co-exclusivité visant le déploiement commun d'un minimum de 50 stations HRS.