HRS : Holding HR cède environ 500.000 actions au prix de 24 euros

(Boursier.com) — HRS a été informé par Holding HR, actionnaire majoritaire de HRS, de son intention de céder environ 500.000 actions de la société au prix de 24 euros par action à des investisseurs institutionnels par voie de placement privé accéléré, et à des particuliers en France à travers une offre au public sur la plateforme PrimaryBid (l'Opération).

Cette opération a notamment pour objectif d'accroître la liquidité du titre HRS, en portant le flottant à environ 30,7% du capital total de HRS. Elle permettra aux actionnaires existants de renforcer leurs positions s'ils le souhaitent et d'ouvrir le capital de HRS à de nouveaux actionnaires.

Post-opération, Holding HR conservera la majorité du capital social et des droits de vote de la société et demeurera l'actionnaire majoritaire de HRS, en ligne avec sa volonté de rester l'actionnaire majoritaire de la société sur le long terme.

Cette opération est non dilutive.

Il est précisé que l'Offre PrimaryBid destinée aux particuliers sera limitée à 20% du montant total de l'opération. Les deux opérations étant liées, l'Offre PrimaryBid ne sera réalisée qu'en cas de réalisation du Placement Privé.

Le prix de cession des actions sera le même dans le cadre du Placement Privé et dans le cadre de l'Offre PrimaryBid.

Avant l'opération, Holding HR détient 11.015.262 actions HRS, correspondant à environ 72,6% du capital social et représentant 84,1% des droits de vote de HRS. Dans le cas d'une cession de 500.000 actions HRS, Holding HR conserverait environ 69,3% du capital social et 80,3% des droits de vote de la société et demeurerait ainsi l'actionnaire majoritaire de HRS.

Holding HR se réserve la possibilité de céder, à son entière discrétion en fonction de la demande, un nombre d'actions supérieur à 500.000.

Le processus de construction accélérée de livre d'ordres dans le cadre du Placement Privé commencera immédiatement après la publication du communiqué et devrait se clôturer avant l'ouverture des marchés demain, sous réserve de toute clôture anticipée.

Le règlement-livraison des actions est prévu le 13 février 2023.