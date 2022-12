HRS grimpe après son partenariat avec et Engie Solutions

(Boursier.com) — HRS grimpe de 4% à 21,35 euros ce vendredi, alors que le groupe et Engie Solutions annoncent conjuguer leurs savoir-faire pour accélérer la réalisation de projets liés à l'hydrogène, avec un objectif de 15 projets d'ici à 2026, dont 4 d'ici à 2024, en priorité pour les écosystèmes de mobilité décarbonée.

Engie Solutions et HRS franchissent ainsi une nouvelle étape en formalisant un partenariat stratégique fondateur pour la mobilité hydrogène qui s'étendra jusqu'en 2026.

Cet accord permettra de partager les savoir-faire industriels complémentaires des deux partenaires dans le but de répondre efficacement et rapidement aux besoins des acteurs publics et privés en matière d'infrastructures hydrogène.

Engie Solutions et HRS confirment ainsi leur forte implication dans le développement d'une filière de mobilité hydrogène française, innovante et compétitive. L'objectif des partenaires est de réaliser une offre de stations d'avitaillement hydrogène adaptée aux besoins d'Engie Solutions, qui pourra notamment prendre la forme d'une nouvelle gamme de produits.

Dans un premier temps, une architecture modulable selon les projets sera envisagée, tout en visant la standardisation des solutions, puis une montée en gamme, passant d'unités de plusieurs centaines de kg / jour de capacité à rapidement 1 tonne /jour puis 2 tonnes / jour, en raison de l'intensité croissante des besoins et d'un focus important des partenaires sur la mobilité lourde. Ces solutions seront intégrées dans des écosystèmes pouvant inclure différents éléments, tels que la production et l'approvisionnement d'hydrogène, le poste de distribution d'hydrogène (station carburant, multi-usages), l'évolutivité des stations ou la mise en place de flottes d'automobiles et/ou de mobilité lourde fonctionnant à pile à combustible.

En outre, les partenaires travailleront conjointement pour développer des projets d'écosystèmes de mobilité hydrogène, centrés essentiellement sur la mobilité lourde, les flottes captives et les engins non routiers consommateurs de carburant. Les partenaires mettront également en commun des ressources afin de faciliter le développement de projets et améliorer la qualité de l'exploitation des infrastructures et du service rendu aux clients usagers.

L'ambition partagée de HRS et Engie Solutions est d'accélérer la pénétration de leurs solutions conjointes avec un objectif de 15 projets à développer dans le cadre du partenariat, dont 4 projets d'ici la fin 2024.

Commande d'une station HRS 200

Dans le cadre de ces projets communs, Engie Solutions a passé la commande d'une première station de ravitaillement en hydrogène. Cette première station associée à la capacité de production croissante de HRS permettra un déploiement rapide des premiers projets identifiés par les partenaires...

"Engie et HRS ont déjà travaillé ensemble sur de nombreux projets" commente Portzamparc qui souligne que cet accord était attendu depuis le T1 2021 et vise le déploiement conjoint de 15 projets, offrant une visibilité supplémentaire. "Rappelons qu'HRS a déjà sécurisé 62 stations (5 installées + 57 en commandes) sur son objectif de 100 d'ici juin 2025 et le pipeline (plus de 1 MdE) incite à l'optimisme" poursuit l'analyste qui vise un cours de 30,4 euros en restant à l'achat sur le dossier.