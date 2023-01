HRS : forte hausse des ventes

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel de HRS reflète cette très bonne dynamique et ressort à 10,7 ME, en croissance de +135%, dont 9,2 ME pour le segment des Stations hydrogène, en croissance de +141%.

Ce chiffre d'affaires est composé de 1,4 ME issus des 21 stations mises en production lors des deux exercices précédents et de 7,9 ME issus des 11 stations mises en production lors de cet exercice, dont les 6 premières stations 1 tonne/jour commandées par Hype, soit 32 stations en production, produites ou en cours de livraison.

Ce niveau élevé de chiffre d'affaires conforte l'objectif d'atteindre une croissance du chiffre d'affaires de +50% sur l'ensemble de l'exercice. Comme lors des exercices précédents, la saisonnalité sera de nouveau marquée cette année, avec un second semestre plus important que le premier...