HRS et Phynix signent un accord-cadre pour le déploiement de projets européens de mobilité hydrogène

(Boursier.com) — HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir signé un accord cadre avec pHYnix, producteur indépendant européen d'hydrogène vert et de services associés, matérialisé par une première commande ferme de 8 stations HRS, dont 5 de capacité 1 tonne/jour et 3 stations 200 kg/jour.

Cet accord représente un chiffre d'affaires minimum de plus de 18 ME pour HRS. pHYnix porte des projets européens de production et de distribution d'hydrogène vert dans les secteurs de la mobilité et de la chaleur industrielle. Pour cela, pHYnix développe, construit et exploite des centrales à hydrogène puis pilote le développement des infrastructures associées.

Dans le cadre de cet accord qui lie les partenaires jusqu'en 2027, HRS devient l'un des fournisseurs privilégiés des stations de ravitaillement en hydrogène des projets développés par pHYnix. Par ailleurs, pHYnix s'est engagé à passer une partie de ses futures commandes auprès de HRS, au-delà des 8 premières prévues dans l'accord.

Le pipeline de projets de pHYnix est de 1,7GW, et comprend différentes modalités, de la production à la mobilité, au Portugal, l'Espagne et la France. La première commande de 3 stations 200 kg/jour sera destinée aux premiers projets mis en place par pHYnix. La seconde commande comprenant les 5 autres stations 1 tonne/jour sera desservie avant juin 2024 dans le cadre des projets suivants.