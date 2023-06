HRS et Beyond Aero vont partager leurs expertises en vue de développer l'infrastructure hydrogène en aviation

(Boursier.com) — HRS et Beyond Aero, constructeur aéronautique spécialisé dans le développement de solutions aéronautiques innovantes et durables, annoncent la signature d'un protocole d'accord visant à partager leurs expertises en vue de développer l'infrastructure hydrogène autour du premier avion "bas carbone" français doté d'une pile à combustible hydrogène, développé par Beyond Aero et d'entamer des négociations en vue d'un accord commercial potentiel entre les sociétés.

Le protocole d'accord, d'une durée initiale de 5 ans, doit permettre de combiner les savoir-faire et expertises des deux sociétés en matière d'aéronautique et d'hydrogène pour identifier les solutions technologiques les plus adaptées au design du ravitaillement par hydrogène de l'avion développé par Beyond Aero, ainsi qu'au stockage nécessaire à la réussite vols "longue distance ".

Rappelons que le marché du transport aérien à hydrogène présente un fort potentiel dans l'aviation durable et pourrait représenter 38% de tous les avions d'ici 2050 d'après McKinsey. Fondée en 2020, Beyond Aero développe le premier avion d'affaires bas carbone (4 à 8 passagers), conçu pour une propulsion à l'hydrogène, avec un premier rayon d'action de 800 miles nautiques (1.500 km) qui embarquera plusieurs réservoirs de stockage d'hydrogène, ainsi qu'un système complexe de piles à combustible hybridées et leurs auxiliaires.