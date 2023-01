HRS : du solide ! la bourse apprécie

(Boursier.com) — HRS monte de près de 3% ce vendredi à 24,88 euros, alors que le chiffre d'affaires semestriel du groupe reflète une très bonne dynamique et ressort à 10,7 ME, en croissance de +135%, dont 9,2 ME pour le segment des Stations hydrogène, en croissance de +141%. Ce chiffre d'affaires est composé de 1,4 ME issus des 21 stations mises en production lors des deux exercices précédents et de 7,9 ME issus des 11 stations mises en production lors de cet exercice, dont les 6 premières stations 1 tonne/jour commandées par Hype, soit 32 stations en production, produites ou en cours de livraison.

Objectif conforté

Ce niveau élevé de chiffre d'affaires conforte l'objectif d'atteindre une croissance du chiffre d'affaires de +50% sur l'ensemble de l'exercice. Comme lors des exercices précédents, la saisonnalité sera de nouveau marquée cette année, avec un second semestre plus important que le premier...

"Une solide publication, qui conforte les guidances court terme (croissance CA 2022/2023 de plus de 50%) et long terme (100 unités installées et 85 ME de CA en juin 2025 avec environ 20% de marge opérationnelle)" commente Portzamparc... "Le news flow devrait rester favorable, avec notamment des commandes que nous attendons liées au projet ZEV (suite à la réception d'une subvention) et la fixation officielle d'objectifs de l'UE pour l'AFIR (une station tous les 200 km d'ici 2025, une station tous les 100 km d'ici 2030 ?) qui pourrait servir d'accélérateur à certains projets" poursuit l'analyste qui vise un cours de 30,60 euros en restant à l'achat sur le dossier.