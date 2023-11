HRS : du nouveau à la COP28

(Boursier.com) — HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce sa participation à la 28ème Conférence des Parties sur les changements climatiques (COP28), prévue du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï. Elle réunira des pays signataires de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et des acteurs clés de la lutte contre le changement climatique.

En tant qu'acteur européen majeur du déploiement de l'infrastructure hydrogène pour la mobilité qui permettra à terme de réduire significativement les émissions des carburants fossiles, HRS sera présent avec un stand au coeur de la "Green Zone" de la COP28, dans l'espace dédié aux technologies de la transition énergétique, à l'innovation et à la décarbonation.

"La COP28 est l'épicentre décisionnel pour l'avenir de notre planète et nous sommes convaincus que c'est le meilleur endroit pour présenter nos solutions énergétiques et faire peser la mobilité hydrogène dans l'équation de la décarbonation. Après une année de travail en collaboration avec Philippe Starck, nous dévoilerons HRS BY STARCK, les nouvelles stations de ravitaillement en hydrogène, élégantes et hautement performantes pour un avenir plus propre et plus durable" a commenté Hassen Rachedi, fondateur et président-directeur général de HRS.

Les bornes de distribution HRS BY STARCK intégrées aux stations de ravitaillement en hydrogène HRS sont à destination des professionnels et particuliers. Ces bornes ont la capacité de ravitailler en 350 et 700 bar, tous types de véhicules, bus, cars, camions, VUL, voitures, engins logistique, respectant les normes en vigueur (SAE J2601, ...).

Par cette collaboration, HRS confirme sa volonté d'allier excellence technique et industrielle afin de développer des stations hydrogène élégantes et performantes, parfaitement intégrées dans les territoires.