HRS : début de semaine en hausse après les annonces

(Boursier.com) — HRS monte de 1,8% à 30,65 euros, alors que le groupe a annoncé nouer un partenariat stratégique avec BNP PARIBAS Leasing Solutions pour proposer une offre de financement couplé à l'achat d'une station de ravitaillement. Cette nouvelle façon d'accéder à la mobilité hydrogène, à la fois pratique et flexible, devrait inciter de nouveaux acteurs à franchir le pas de la mobilité décarbonée...

Cette solution de financement novatrice des stations de ravitaillement hydrogène HRS va faciliter l'accès à la mobilité hydrogène, et ainsi accélérer le déploiement des écosystèmes associés favorisant la transition des transports vers des énergies propres, respectueuses de l'environnement.

Ainsi, HRS dispose aujourd'hui d'une offre complète du leasing à l'achat ferme, permettant de répondre à toutes les typologies de demandes du marché, certains futurs exploitants préférant lisser les CAPEX des infrastructures sur plusieurs années. En outre, les subventions de l'ADEME (et autres organismes) pourront être intégrées aux deux modèles de financement disponibles.

Cette innovation dans le déploiement des stations consiste en une solution de crédit-bail avec option d'achat avec notre partenaire BNP PARIBAS Leasing Solutions, d'infrastructures de ravitaillements hydrogène HRS à destination de clients qui souhaiteraient s'inscrire dans un modèle "Hydrogen As a Service".

"Une solution flexible qui peut accroître la base de clients potentiels" commente Portzamparc qui souligne que les deux débouchés cibles, privés et publics, restent dynamiques... De quoi viser un cours de 31,30 euros en restant sur un avis à "Renforcer".