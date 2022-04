HRS : crédible ?

(Boursier.com) — HRS recule de 2,4% à 21,65 euros ce mardi, alors que le concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, a annoncé la commande par Hype des deux premières stations HRS, destinées à intégrer le réseau de stations Hype, ouvert à tous...

Comme annoncé le 14 décembre 2021, HRS vient de souscrire des obligations convertibles émises par Hype, pour un montant de 6 millions d'euros, avec un taux d'intérêt capitalisé de 4,5% et une maturité de 9 ans.

Holding HR, actionnaire majoritaire de HRS dont le capital est détenu à hauteur de 96,86% par Hassen Rachedi, Président Directeur Général de HRS, a également souscrit à hauteur de 2 ME à cette émission obligataire. Ces obligations pourront être converties en actions Hype, avant leur date de maturité, sous certaines conditions et dans des cas limitatifs pendant une durée de deux ans, incluant un changement de contrôle, une introduction en bourse ou une émission de titres supérieure à 10 ME.

Conformément au partenariat signé avec Hype en décembre 2021, prévoyant la commande de 8 stations (6 d'une capacité de 1 000 kg/jour et 2 d'une capacité de 200 kg/jour), HRS a reçu commande ce 25 avril, dans le respect du calendrier annoncé, des 2 premières stations : une de 200 kg/jour et une de 1.000 kg/jour.

Les autres stations pouvant représenter jusqu'à 19 ME de chiffres d'affaires seront commandées sous réserve de l'obtention de subventions sollicitées par Hype.

L'accord contient également un engagement de la part de Hype à s'approvisionner exclusivement auprès de HRS, au titre des 5 prochaines stations 200 kg/jour dont elle aurait besoin dans le cadre de son activité en France ainsi qu'un engagement de négociation avant la fin 2022 d'un accord-cadre de co-exclusivité visant le déploiement commun d'un minimum de 50 stations HRS.

Calendrier à suivre

Pour rappel, les stations seront principalement installées en Ile-de-France pour accompagner la mise en oeuvre de l'agenda de Hype : le déploiement de 10.000 véhicules en usage taxi et l'intégration de nouveaux usages, alimentés par un réseau de 26 stations de ravitaillement hydrogène vert produit localement, dont 20 de 1.000 kg/jour. De plus, Hype prévoit de s'implanter d'ici fin 2024 dans 15 autres villes, en France et à l'international, les deux prochaines villes seront annoncées courant 2022.

"Ces commandes, fermes pour environ 5 ME selon nous et potentielles, crédibilisent encore davantage les objectifs de la société (100 stations installées fin juin 2025)" commente Portzamparc. "Par ailleurs, c'est la première commande de station 1.000 kg/j au niveau européen, montrant bien la pertinence du positionnement d'HRS sur ces stations de grande capacité, qui seront le futur standard du secteur" poursuit l'analyste qui vise un cours de 37,40 euros en restant à l'achat sur le dossier.