HRS : confirme ses ambitions

(Boursier.com) — Pour l'exercice 2021-2022, HRS réalise un chiffre d'affaires de 17,03 ME millions d'euros (10,49 un an plus tôt).

L'Ebitda 2021/2022 ressort ainsi à 374 kE, globalement stable par rapport à l'exercice précédent (460 kE). Après dotations nettes aux amortissements et provisions de 778 kE, le résultat opérationnel courant (ROC) est de -404kE (-204 kE pour 2020-2021).

Le résultat net de l'exercice 2021-2022 s'établit à -234 kE également globalement stable par rapport à l'exercice précédent (-168 kE).

HRS dispose de 34,7 ME de trésorerie et équivalents. Le carnet de commandes est de 60,2 ME (x24 en un an).

HRS confirme à nouveau son ambition d'atteindre 85 ME de chiffre d'affaires au 30 juin 2025, l'objectif étant d'avoir livré 100 nouvelles stations sur la période 2021-2025. HRS confirme également l'objectif d'atteindre environ 20% de marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires) au 30 juin 2025.