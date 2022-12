HRS : commande d'une station d'avitaillement en hydrogène pour un dépôt de bus

(Boursier.com) — HRS , concepteur et fabricant, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir été retenu pour la fourniture, l'installation et la maintenance d'une station de ravitaillement en hydrogène 330 kg/jour pour une agglomération française. La mise en service est prévue en 2023. HRS assurera la conception, la fourniture et l'installation d'une station d'avitaillement spécifique à l'appel d'offre de l'agglomération, pour un montant total d'environ 3 ME.

Cette station qui distribuera de l'hydrogène, associée à plusieurs stockages, aura notamment la capacité de ravitailler simultanément une flotte de bus à hydrogène. Ce nouveau succès pour HRS en France conforte la société dans sa position de leader français des stations de ravitaillement en hydrogène.

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS, a déclaré : "Ce projet d'envergure contribue pleinement à l'essor de la filière hydrogène sur le territoire français. C'est une grande fierté pour HRS d'être associé à un nouveau projet dans l'une des principales agglomérations pionnières dans la transition énergétique. C'est une nouvelle reconnaissance de notre savoir-faire et de notre capacité à accompagner l'ensemble des acteurs publics ou privés dans le développement de l'hydrogène dans la mobilité."

Prochain rendez-vous de communication financière : Chiffre d'affaires semestriel 2022/2023 : 19 janvier 2023.