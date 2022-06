HRS : bien placé !

(Boursier.com) — HRS recule de 1,4% à 20,65 euros ce mercredi, alors que le concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, a annoncé avoir reçu une nouvelle commande du SYDEV (syndicat d'énergie de la Vendée) pour livrer et installer une station de ravitaillement en hydrogène vert aux Sables-d'Olonne. La Vendée est pionnière dans le domaine de la décarbonation des transports. Le SYDEV mène un programme ambitieux de mobilité verte, visant notamment à développer un écosystème de production locale et de distribution d'hydrogène 100 % vert, afin de mailler à terme son territoire.

A ce titre, une première station multi-énergies (électricité verte, hydrogène vert et bioGNV) a déjà été déployée au second semestre 2021 à La Roche-sur-Yon. HRS a fourni et installé la station de ravitaillement en hydrogène de ce projet piloté par ENGIE Solutions.

Le SYDEV a renouvelé sa confiance au groupement ENGIE Solutions et HRS pour le développement et l'exploitation technique de la nouvelle station multi-énergies qui sera mise en service début 2023 aux Sables-d'Olonne. HRS fournira ainsi une station de 200 kg/jour - bi-pression (350-700 bar) qui distribuera de l'hydrogène vert pour tous types de véhicules : poids lourds, véhicules utilitaires légers, véhicules légers. Elle sera ouverte dans un premier temps à des flottes professionnelles avant de l'être au public.

Le design évolutif des stations HRS, permettra de répondre à un besoin croissant de fourniture en hydrogène sur cette station et ainsi de répondre aux usages futurs prévus, et ce jusqu'en 2031. D'autres stations, non attribuées à ce jour, seront encore déployées dans le cadre de ce projet vendéen mené par le SYDEV.

"C'est la deuxième station fournie par HRS au SYDEV, toujours en partenariat avec Engie Solutions... La première a été installée à la Roche-sur-Yon et distribue de l'hydrogène vert produit par Lhyfe sur le site de Bouin. HRS est donc bien placé pour continuer à profiter des investissements du SYDEV qui a engagé 20 ME pour développer la filière de l'hydrogène vert en Vendée" estime Portzamparc qui vise un cours de 32 euros en restant à l'achat.